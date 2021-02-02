ВООЗ дала оптимістичні прогнози щодо пандемії COVID-19

2 лютого 2021 , 11:04
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У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції через зменшення кількості випадків COVID-19.

Джерело: ВООЗ

За словами генерального директора організації Тедроса Гебреєсуса, третій тиждень поспіль кількість випадків коронавірусу у всьому світі зменшується. Водночас в деяких країнах все ще збільшується кількість випадків захворювання, але на глобальному рівні ситуація обнадійлива.

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Тедрос Аданом Гебреєсус
“Це свідчить про те, що коронавірусом можна керувати. І це показує, що якщо ми продовжимо застосовувати ті самі перевірені санітарні заходи, зможемо запобігти поширенню інфекції й врятувати життя”.

Він нагадав, що раніше у світі вже було зниження захворюваності, але різні країни занадто швидко почали знімати обмеження, а люди втратили пильність.

За його словами, контроль за поширенням вірусу рятує життя зараз і врятує пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових штамів, і це допомагає забезпечити ефективність вакцин.

Ситуація з коронавірусом у світі

Коронавірусів SARS-CoV-2 з початку пандемії заразилися понад 103,9 мільйона осіб у всьому світі.

  • Понад 2,2 мільйона людей померли.
  • Одужали понад 75,7 мільйона пацієнтів.
  • У світі вакцину від коронавірусу отримали понад 101 мільйон осіб.
  • Кількість вакцинованих людей в США перевищила кількість тих, хто хворіє або перехворів COVID-19.
    Джерело: Worldometers