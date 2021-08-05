У середу 4 серпня ВООЗ закликала ввести мораторій на ревакцинацію проти коронавірусу. Щонайменше до кінця вересня.

До теми ВООЗ бракує грошей для боротьби з пандемією

В організації зауважили, що це допоможе усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими й бідними країнами.

Голова організації Тедрос Аданом Гебреїсус нагадав, що мета ВООЗ на 2021 рік – забезпечити кожній країні вакцини для щонайменше 10% населення.

Тедрос Аданом Гебреїсус

Відповідно, ВООЗ закликає ввести мораторій на ревакцинацію як мінімум до кінця вересня, щоб дати можливість вакцинувати не менше 10% населення кожної країни".

Тедрос зауважив, що цілком розуміє, чому країни хочуть ввести застосування третьої дози, адже світом поширюється дуже заразний штам коронавірусу Дельта.

Тедрос Аданом Гебреїсус

Але ми не можемо погодитися з тим, що багаті країни продовжують використовувати більшу частину поставок вакцин, поки вразливі верстви населення залишаються без захисту".

Плани ВООЗ по боротьбі з пандемією

У пріоритет вакцинації ВООЗ включила людей похилого віку, медичних працівників та інших цільових груп населення.

Використання третьої дози вакцини у світі

  • Вакцинацію третьою дозою вже розпочали Ізраїль, Франція, Німеччина та багато країн Близького Сходу.
  • Багато країн, зокрема США і Велика Британія, розглядають таку можливість це після появи дельта-варіанту з високим ступенем передачі інфекції.