ВООЗ домагається мораторію на третю дозу вакцини проти COVID-19
Джерело:твітер ВООЗ
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я просить країни почекати із введенням бустерної, тобто третьої дози вакцини. Все для того, аби більше людей могли пройти курс імунізації.
У середу 4 серпня ВООЗ закликала ввести мораторій на ревакцинацію проти коронавірусу. Щонайменше до кінця вересня.
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В організації зауважили, що це допоможе усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими й бідними країнами.
Голова організації Тедрос Аданом Гебреїсус нагадав, що мета ВООЗ на 2021 рік – забезпечити кожній країні вакцини для щонайменше 10% населення.
Тедрос Аданом Гебреїсус
“ Відповідно, ВООЗ закликає ввести мораторій на ревакцинацію як мінімум до кінця вересня, щоб дати можливість вакцинувати не менше 10% населення кожної країни".
Тедрос зауважив, що цілком розуміє, чому країни хочуть ввести застосування третьої дози, адже світом поширюється дуже заразний штам коронавірусу Дельта.
Тедрос Аданом Гебреїсус
“ Але ми не можемо погодитися з тим, що багаті країни продовжують використовувати більшу частину поставок вакцин, поки вразливі верстви населення залишаються без захисту".
Плани ВООЗ по боротьбі з пандемієюЗгідно з закликом ВООЗ, кожна країна до кінця вересня повинна вакцинувати не менше 10% населення, до кінця року – не менше 40%, а до середини 2022 року – 70%.
У пріоритет вакцинації ВООЗ включила людей похилого віку, медичних працівників та інших цільових груп населення.
Використання третьої дози вакцини у світі
- Вакцинацію третьою дозою вже розпочали Ізраїль, Франція, Німеччина та багато країн Близького Сходу.
- Багато країн, зокрема США і Велика Британія, розглядають таку можливість це після появи дельта-варіанту з високим ступенем передачі інфекції.