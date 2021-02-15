Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Вона включила її в список для екстреного використання.

Під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус розповів, що відтепер AstraZeneca офіційно схвалена організацією.

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Тедрос Аданом Гебреєсус “ВООЗ сьогодні включила в список для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво”.

Відтепер препарати можна використовувати в глобальному механізмі COVAX. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга – в Індії.

До слова, Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, зокрема AstraZeneca. Але для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні, потрібно було дочекатися схвалення препарату ВООЗ.

У лютому Україна розраховує отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca. Її купили за гроші держбюджету. І, ймовірніше за все, вона прибуде в Україні першою. Про це раніше писало видання "РБК-Україна".

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