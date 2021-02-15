ВООЗ дозволила екстрене використання COVID-вакцини від AstraZeneca, яку замовила Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини проти коронавірусу
від компанії AstraZeneca. Вона включила її в список для екстреного використання.
Під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус розповів, що відтепер AstraZeneca офіційно схвалена організацією.
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Тедрос Аданом Гебреєсус
“ВООЗ сьогодні включила в список для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво”.
Відтепер препарати можна використовувати в глобальному механізмі COVAX. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга – в Індії.
До слова, Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, зокрема AstraZeneca. Але для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні, потрібно було дочекатися схвалення препарату ВООЗ.
У лютому Україна розраховує отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca. Її купили за гроші держбюджету. І, ймовірніше за все, вона прибуде в Україні першою. Про це раніше писало видання "РБК-Україна".
Вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca: що відомо
- Вчені з Оксфордського університету розробили вакцину у співпраці з компанією AstraZeneca.
- Препарат називається AZD1222. У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини.
- Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Цікаво, що в учасників дослідження після першого дозування ефективність була значно вищою – близько 90%.
- Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Це означає, що вона може зберігатись у звичайних холодильниках, що значно полегшує її транспортування і використання.
- Виробники рекомендують використовувати препарат після досягнення 18 років.
- Нещодавно ПАР тимчасово зупинили використання вакцини. Дані свідчать, що вона має мінімальну ефективність проти південноафриканського варіанту COVID-19.
Інформація взята з astrazeneca.com та CNN.