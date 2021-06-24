Вакцинація дітей – не першочергова
Водночас у рекомендаціях йдеться про те, що діти та підлітки, як правило, переносять COVID-19 в легшій формі, ніж дорослі.
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Тому, якщо вони не входять в групу з вищим ризиком важкого COVID-19, їх потрібно вакцинувати в менш терміновому порядку, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та медичних працівників,
– заявили у ВООЗ.
Раніше на цьому тижні організація заявляла, що вакцинувати дітей від коронавірусу не варто, оскільки "поки немає достатніх даних про використання вакцин проти COVID-19 для цієї групи населення".
Нова заява ВООЗ підтверджує рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) включити пацієнтів 12 – 15 років в програму вакцинації компанії Pfizer-BioNTech. 10 травня 2021 року відомство схвалило екстрене застосування препарату для цієї вікової групи.
Де розпочали вакцинацію дітей
Джерело: Republicworld
- У Німеччині вже проводиться вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech дітей з 12 років, які мають певні захворювання.
- Також вакциною виробництва Pfizer-BioNTech дітей щеплюють з 12 років в Австрії, Румунії та Італії. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.
- Ізраїль дозволив вакцинацію дітей на початку червня.
- "Рекордсменом" за вакцинацією дітей став Китай – в цій країні дітей прищеплюють з 3 років препаратом CoronaVac.
- В Україні ще не розпочали вакцинувати дітей.