Вакцинація дітей – не першочергова

Водночас у рекомендаціях йдеться про те, що діти та підлітки, як правило, переносять COVID-19 в легшій формі, ніж дорослі.

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Тому, якщо вони не входять в групу з вищим ризиком важкого COVID-19, їх потрібно вакцинувати в менш терміновому порядку, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та медичних працівників,

– заявили у ВООЗ.

Раніше на цьому тижні організація заявляла, що вакцинувати дітей від коронавірусу не варто, оскільки "поки немає достатніх даних про використання вакцин проти COVID-19 для цієї групи населення".

Нова заява ВООЗ підтверджує рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) включити пацієнтів 12 – 15 років в програму вакцинації компанії Pfizer-BioNTech. 10 травня 2021 року відомство схвалило екстрене застосування препарату для цієї вікової групи.

Де розпочали вакцинацію дітей

Джерело: Republicworld