Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують ретельніше дослідити початок поширення коронавірусу в Ухані. Зокрема їх цікавить, як вірус поширився від першого пацієнта наступному ланцюжку хворих.

ВООЗ також хоче дослідити ланцюжок передачі захворювання між майже десятком продавців з ринку морепродуктів в Ухані.

Важливо Нових штамів коронавірусу в Україні поки що не виявляли, – ВООЗ

Перші контакти першого хворого на COVID-19

Відомо, що ВООЗ запросить ланцюжок контактів першого зараженого, захворювання якого виявили 8 грудня 2019 року.

Особистість першого пацієнта з коронавірусом поки не встановлена, але у ВООЗ вважають, що це чоловік років 40, який живе з дружиною і дитиною. Він, на думку спеціалістів, напередодні хвороби не мав екзотичних подорожей і контактів.

Крім цього, вчені ВООЗ здивовані, що китайці не провели рудиментарні дослідження початку епідемії.

Попередні заяви ВООЗ

Члени місії ВООЗ, які досліджували виникнення COVID-19 в китайському місті Ухань, 15 лютого виявили свідчення того, що епідемія могла розпочатися раніше ніж вважали.

Мікробіологи ВООЗ заявляли, що влада Китаю відмовилися надавати організації інформацію про ранні випадки інфікування SARS-CoV-2.

Що відомо про початок пандемії