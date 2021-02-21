ВООЗ хоче ретельнішого дослідження про передачу коронавірусу від першого зараженого, – ЗМІ
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують ретельніше дослідити початок поширення коронавірусу в Ухані. Зокрема їх цікавить, як вірус поширився від першого пацієнта наступному ланцюжку хворих.
Джерело:CNN
ВООЗ також хоче дослідити ланцюжок передачі захворювання між майже десятком продавців з ринку морепродуктів в Ухані.
Важливо Нових штамів коронавірусу в Україні поки що не виявляли, – ВООЗ
Перші контакти першого хворого на COVID-19
Відомо, що ВООЗ запросить ланцюжок контактів першого зараженого, захворювання якого виявили 8 грудня 2019 року.
Особистість першого пацієнта з коронавірусом поки не встановлена, але у ВООЗ вважають, що це чоловік років 40, який живе з дружиною і дитиною. Він, на думку спеціалістів, напередодні хвороби не мав екзотичних подорожей і контактів.
Крім цього, вчені ВООЗ здивовані, що китайці не провели рудиментарні дослідження початку епідемії.
Попередні заяви ВООЗ
- Члени місії ВООЗ, які досліджували виникнення COVID-19 в китайському місті Ухань, 15 лютого виявили свідчення того, що епідемія могла розпочатися раніше ніж вважали.
- Мікробіологи ВООЗ заявляли, що влада Китаю відмовилися надавати організації інформацію про ранні випадки інфікування SARS-CoV-2.
Що відомо про початок пандемії
- 31 грудня 2019 року Китай повідомив про перших хворих на пневмонію, яку спричинює невідомий вірус.
- Згідно з даними ВООЗ перші клінічні прояви у хворих з'явились ще 8 грудня.
- Водночас в урядових записках Пекіну за 17 листопада 2019 року є інформація про 55-річного жителя провінції Хубей, який заразився невідомим вірусом.
- Спершу вчені вважали, що коронавірус з'явився на ринку морепродуктів в Ухані. Про те, як саме він там опинився, наразі немає точних даних.
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