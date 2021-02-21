ВООЗ хоче ретельнішого дослідження про передачу коронавірусу від першого зараженого, – ЗМІ

21 лютого 2021 , 19:16
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Джерело:

CNN

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують ретельніше дослідити початок поширення коронавірусу в Ухані. Зокрема їх цікавить, як вірус поширився від першого пацієнта наступному ланцюжку хворих.

ВООЗ також хоче дослідити ланцюжок передачі захворювання між майже десятком продавців з ринку морепродуктів в Ухані.

Важливо Нових штамів коронавірусу в Україні поки що не виявляли, – ВООЗ

Перші контакти першого хворого на COVID-19

Відомо, що ВООЗ запросить ланцюжок контактів першого зараженого, захворювання якого виявили 8 грудня 2019 року.

Особистість першого пацієнта з коронавірусом поки не встановлена, але у ВООЗ вважають, що це чоловік років 40, який живе з дружиною і дитиною. Він, на думку спеціалістів, напередодні хвороби не мав екзотичних подорожей і контактів.

Крім цього, вчені ВООЗ здивовані, що китайці не провели рудиментарні дослідження початку епідемії.

Попередні заяви ВООЗ

  • Мікробіологи ВООЗ заявляли, що влада Китаю відмовилися надавати організації інформацію про ранні випадки інфікування SARS-CoV-2.

Що відомо про початок пандемії

  • 31 грудня 2019 року Китай повідомив про перших хворих на пневмонію, яку спричинює невідомий вірус.
  • Згідно з даними ВООЗ перші клінічні прояви у хворих з'явились ще 8 грудня.
  • Водночас в урядових записках Пекіну за 17 листопада 2019 року є інформація про 55-річного жителя провінції Хубей, який заразився невідомим вірусом.
  • Спершу вчені вважали, що коронавірус з'явився на ринку морепродуктів в Ухані. Про те, як саме він там опинився, наразі немає точних даних.