ВООЗ хоче ретельнішого дослідження про передачу коронавірусу від першого зараженого, – ЗМІ

Джерело:CNN
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують ретельніше дослідити початок поширення коронавірусу в Ухані. Зокрема їх цікавить, як вірус поширився від першого пацієнта наступному ланцюжку хворих.
ВООЗ також хоче дослідити ланцюжок передачі захворювання між майже десятком продавців з ринку морепродуктів в Ухані.
Важливо Нових штамів коронавірусу в Україні поки що не виявляли, – ВООЗ
Відомо, що ВООЗ запросить ланцюжок контактів першого зараженого, захворювання якого виявили 8 грудня 2019 року.
Особистість першого пацієнта з коронавірусом поки не встановлена, але у ВООЗ вважають, що це чоловік років 40, який живе з дружиною і дитиною. Він, на думку спеціалістів, напередодні хвороби не мав екзотичних подорожей і контактів.
Крім цього, вчені ВООЗ здивовані, що китайці не провели рудиментарні дослідження початку епідемії.