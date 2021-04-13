ВООЗ хоче заборонити продаж диких тварин на продовольчих ринках

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає припинити торгівлю живими дикими тваринами на продовольчих ринках. Це допоможе запобігти поширенню нових захворювань.

У звіті організації наголошують, що дикі тварини є основним джерелом інфекцій для людини. Особливу роль в поширенні мають ссавці.

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Тварини, особливо дикі, є джерелом більш ніж 70% всіх нових інфекційних захворювань людини, багато з яких викликаються новими вірусами. Дикі ссавці, зокрема, становлять небезпеку через виникнення нових хвороб,

– заявили у ВООЗ.

Походження коронавірусу SARS-CoV-2

ВООЗ ще вивчає кілька версія походження коронавірусу.

Експерти ВООЗ вважають, що "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".

Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.

Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".



Що думають українці про походження коронавірусу / Інфографіка 24 каналу