ВООЗ хоче заборонити продаж диких тварин на продовольчих ринках

Джерело:ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я закликає припинити торгівлю живими дикими тваринами на продовольчих ринках. Це допоможе запобігти поширенню нових захворювань.
У звіті організації наголошують, що дикі тварини є основним джерелом інфекцій для людини. Особливу роль в поширенні мають ссавці.
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Тварини, особливо дикі, є джерелом більш ніж 70% всіх нових інфекційних захворювань людини, багато з яких викликаються новими вірусами. Дикі ссавці, зокрема, становлять небезпеку через виникнення нових хвороб,
– заявили у ВООЗ.
ВООЗ ще вивчає кілька версія походження коронавірусу.
Що думають українці про походження коронавірусу / Інфографіка 24 каналу