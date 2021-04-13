ВООЗ хоче заборонити продаж диких тварин на продовольчих ринках

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Джерело:

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає припинити торгівлю живими дикими тваринами на продовольчих ринках. Це допоможе запобігти поширенню нових захворювань.

У звіті організації наголошують, що дикі тварини є основним джерелом інфекцій для людини. Особливу роль в поширенні мають ссавці.

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Тварини, особливо дикі, є джерелом більш ніж 70% всіх нових інфекційних захворювань людини, багато з яких викликаються новими вірусами. Дикі ссавці, зокрема, становлять небезпеку через виникнення нових хвороб,
– заявили у ВООЗ.

Походження коронавірусу SARS-CoV-2

ВООЗ ще вивчає кілька версія походження коронавірусу.

  • Експерти ВООЗ вважають, що "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
  • При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".
  • Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.
  • Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".


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