Всесвітня організація охорони здоров'я відреагувала на звернення понад 30 вчених, які заявили про нагальну потребу в новій назві вірусу та хвороби, яку він викликає. За їхніми словами, постійне посилання на вірус як африканського є неточним і дискримінаційним, а відтак і стигматизуючим.

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Зараз ВООЗ називає два типи віспи мавп "західноафриканською кладою" та "кладою басейну Конго (центральноафриканська)". Відтак все частіше спалах віспи мавп намагаються пов’язати з Африкою, Західною Африкою чи Нігерією. Вчені додали, що назви, які є "нейтральними, недискримінаційними та не стигматизуючими, будуть більш підходящими для світової спільноти охорони здоров'я".

Один з варіантів назви, який запропонували науковці – hMPXV.

Екстренна нарада ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що проведе екстрену нараду наступного тижня, щоб визначити, чи класифікувати спалах як надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я, що становить міжнародне занепокоєння. Це найвищий рівень тривоги, який ВООЗ може оголосити.

До цього ВООЗ декілька разів вже оголошував про високий рівень небезпеки через віруси. Мова йшла про свинячий грип, поліомієліт, вірус Ебола, вірус Зіка та COVID.

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Що відомо про віспу мавп

Віспа мавп (Monkeypox virus) – рідкісне вірусне зоонозне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин), симптоми якого у людини схожі з симптомами, які спостерігалися в минулому у пацієнтів з натуральною віспою, але менш серйозні.

Вірус був названий віспою мавп, тому що він вперше був ідентифікований у двох групах лабораторних мавп у 1958 році. З того часу він був виявлений у деяких диких мавп у деяких частинах Африки, але вважається, що гризуни є основним джерелом інфекції для людей в ендемічних регіонах.

Інфекція викликає висип, схожий на вітряну віспу. Вірус може поширюватися, коли хтось знаходиться в тісному контакті з інфікованою людиною.

Вірус останніми місяцями поширюється по всьому світу незвичайним чином. Попередні спалахи в основному були обмежені частинами Африки, де переважають тропічні вологі ліси. Але цього року почали хворіти люди й в інших регіонах нашої планети. Більшість нових випадків припадає на Європу та Північну Америку.

За даними ВООЗ, цього року в 39 країнах було зареєстровано 1600 підтверджених і 1500 підозрюваних випадків віспи мавп. 72 людини померли через інфекцію.

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