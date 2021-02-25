Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорти вакцинації не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Наука все ще не знає, в якій мірі вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.

Паспорти вакцинації

У світі стає популярною ідея про введення міжнародних ковід-паспортів, тобто сертифікатів, які підтверджують факт вакцинації.

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З їхньою допомогою можна буде не проходити двотижневу самоізоляцію на якомусь курорті, а відразу відправлятися на пляж. Про можливість появи таких паспортів кажуть вже і серйозні гравці у сфері авіаіндустрії.

Позиція ВООЗ щодо імунних паспортів

Однак Всесвітня організація охорони здоров'я виступає категорично проти застосування ковідних паспортів для нарощування міжнародних авіаперельотів.

Експерти ВООЗ зазначають, що немає доказів того, що людина, яка отримала щеплення, є безпечною для оточення, оскільки у науки немає підтверджень, що вакцинація істотно скорочує передачу вірусу. Іншими словами, людина, яка отримала щеплення все одно може носити у своєму організмі вірус і передавати його тим, хто не встиг вакцинуватися.

Зараз сертифікати імунітету не рекомендуються як необхідні для міжнародних подорожей. Це тому що, по-перше, вакцини не доступні для всіх, що може тільки обмежити, а не відкрити можливості для подорожей. По-друге, у нас зараз недостатньо даних, щоб зрозуміти, чи допоможе вакцинація припинити передачу вірусу,

– сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.

На думку ВООЗ, люди, які зробили щеплення не мають уникати карантинних обмежень. І зобов'язанні проводити 14 днів у ізоляції після подорожі.