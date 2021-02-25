ВООЗ категорично проти введення паспортів вакцинації

Джерело:Daily Mail
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорти вакцинації не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Наука все ще не знає, в якій мірі вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.
У світі стає популярною ідея про введення міжнародних ковід-паспортів, тобто сертифікатів, які підтверджують факт вакцинації.
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З їхньою допомогою можна буде не проходити двотижневу самоізоляцію на якомусь курорті, а відразу відправлятися на пляж. Про можливість появи таких паспортів кажуть вже і серйозні гравці у сфері авіаіндустрії.
Однак Всесвітня організація охорони здоров'я виступає категорично проти застосування ковідних паспортів для нарощування міжнародних авіаперельотів.
Експерти ВООЗ зазначають, що немає доказів того, що людина, яка отримала щеплення, є безпечною для оточення, оскільки у науки немає підтверджень, що вакцинація істотно скорочує передачу вірусу. Іншими словами, людина, яка отримала щеплення все одно може носити у своєму організмі вірус і передавати його тим, хто не встиг вакцинуватися.
Зараз сертифікати імунітету не рекомендуються як необхідні для міжнародних подорожей. Це тому що, по-перше, вакцини не доступні для всіх, що може тільки обмежити, а не відкрити можливості для подорожей. По-друге, у нас зараз недостатньо даних, щоб зрозуміти, чи допоможе вакцинація припинити передачу вірусу,
– сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.
На думку ВООЗ, люди, які зробили щеплення не мають уникати карантинних обмежень. І зобов'язанні проводити 14 днів у ізоляції після подорожі.