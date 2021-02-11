Стратегія на самознищення: у ВООЗ обурені розподілом вакцин проти COVID-19
У світі ввели 128 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Понад три чверті усіх щеплень зробили у 10 країнах, на яких припадає 60% світового ВВП.
Джерело:ВООЗ
Чому ВООЗ критикує розподіл препаратів
Наразі майже 130 країн, у яких проживає 2,5 мільярда людей, досі не розпочали вакцинацію. Про це мовиться у спільній заяві виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієти Форе та гендиректора ВООЗ доктора Тедроса Адханома Гебреєса.
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Ця стратегія самознищення коштуватиме життя та засобів для існування. Надасть вірусу додаткову можливість мутувати та ухилятися від вакцин, а також підірве глобальне економічне відновлення,
– мовиться у заяві.
ВООЗ та ЮНІСЕФ закликали лідерів держав "дивитись за їх межі та застосовувати стратегію вакцинації, яка насправді може припинити пандемію".
Для того, щоб розповсюдження вакцини розпочалося у всіх країнах у перші 100 днів 2021 року, необхідно:
- щоб уряди, які вакцинували власних медиків та населення з найвищим ризиком важких захворювань, ділилися вакцинами через COVAX, аби інші країни могли робити те саме;
- розподіляти обмежений запас вакцин справедливо. Обмінюватися даними про безпеку, ефективність та виробництво даних із ВООЗ як пріоритет для регуляторного та політичного перегляду.активізувати і максимізувати виробництво;
- передавати технології іншим виробникам, які можуть допомогти масштабувати глобальні пропозиції.
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"COVID-19 показав, що наші долі нерозривно пов'язані. Незалежно від того, переможемо ми чи програємо, ми зробимо це разом", – наголосили представники організацій.
Вони додали, що світу потрібне глобальне лідерство для збільшення масштабів виробництва вакцин та досягнення справедливості.
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