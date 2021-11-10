Світ повинен навчитись жити з вірусом

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге зазначив, що людству доведеться навчитись жити з коронавірусом.

До теми Це не те, що зупинить пандемію, – ВООЗ про таблетки від коронавірусу

Ми повинні навчитися жити з вірусом. Як тільки система охорони здоров'я не буде перевантажена госпіталізаціями та смертями від COVID, а матиме можливість надавати послуги, які надавалися раніше, пандемія, можливо, перетвориться на ендемію,

– зазначив Клюге.

За оцінками ВООЗ, до лютого наступного року в Європі може додатися ще півмільйона смертей від коронавірусу, за умови, що темпи поширення інфекції не зміниться.

Причина високої захворюваності

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ наголосив, що наразі у більшості країн темпи вакцинації сповільнились.

Клюге зауважив, що якщо кілька місяців тому головною проблемою була наявність вакцин, а тепер проблемою є скептицизм стосовно вакцин, фейкові новини.

У жовтні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші групи допомоги звернулися до лідерів 20 найбільших економік світу з проханням профінансувати план для доставки вакцин, тестів і ліків проти COVID- 19 у бідніші країни протягом наступних 12 місяців. Загальна сума – 23,4 мільярда доларів.

Актуальна статистика COVID-19

Середньодобова кількість випадків захворювання за останні 3 місяці знизилася на 36%. Однак штамом Дельта продовжують заражатися 50 мільйонів людей кожні 90 днів.

За даними Університету Гопкінса, у світі повідомили про понад 250 мільйонів випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Жертвами вірусу стали понад 5 мільйонів хворих.

Наразі у Східній Європі фіксують рекордні спалахи захворюваності. Так, кількість випадків інфікування зростає в 55 з 240 країн.

Увага Європа в епіцентрі пандемії, показники наблизились до максимальних: тривожна заява ВООЗ