ВООЗ надала нові рекомендації щодо вакцинації населення

Всесвітня організація охорони здоров'я планує вакцинувати проти COVID-19 70% населення світу до початку липня 2022 року.

Про це під час брифінгу 29 грудня розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Тож тепер країни мають нову ціль.

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Зауважимо, що раніше ВООЗ видала рекомендацію вакцинувати проти коронавірусу 40% дорослого населення до кінця 2021 року. Це вдалося – 40% дорослих планети повністю вакциновані проти недуги.

Смертність також зросла

Гендиректор ВООЗ наголосив, що цьогоріч від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, ніж у 2020 році.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ

Вже 47,3% дорослого населення України отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19. Тим часом 2 дози вакцини отримали 44,1% дорослого населення.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 698 234 людини. 14 698 232 з них отримали першу дозу, 13 698 387 отримали 2 дози.

Натомість додаткову дозу отримали 3 880 українців, ще 4 900 – бустерну дозу. Загалом в Україні провели 28 405 399 щеплень проти коронавірусу.

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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