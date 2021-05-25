ВООЗ надала Україні тест-системи для діагностики індійського штаму COVID-19

Центр громадського здоров’я отримав від ВООЗ партію тест-систем, які можуть виявити індійський штам коронавірусу методом ПЛР. Це значно спростить процедуру визначення мутацій вірусу.

Очільник парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький нагадав, що раніше ВООЗ допомогла Україні з тест-системами для виявлення британського, південноафриканського та бразильського штамів.

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Як в Україні виявляли штами до появи спеціальних тестів

Радуцький розповів, що до цього регіональні лабораторії за спеціальним алгоритмом визначали декілька зразків серед усіх позитивних, після чого відправляли їх до Києва.

Вони (зразки – 24 канал) проходять перевірку тест-системами, і у випадку, якщо результат на мутацію вірусу позитивний, відправляються до однієї з трьох лабораторій на підтвердження. Або до великої фармацевтичної компанії, з якою укладений відповідний договір, або до Інституту молекулярної біології та генетики, або до лондонської клініки "Шаріте",

– розповів нардеп.

Новий штам коронавірусу з Індії: що відомо

Джерело: CNBC з посиланням на ВООЗ

В Індії циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією – В.1.61).

Днями Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію "потрійного мутанта" з Індії на "небезпечний варіант", який загрожує усьому світу.

За попередніми даними штам В.1.617 поширюється швидше оригінального вірусу і й вміє обходити частину захисних механізмів, які надаються вакцинами.

При цьому попередні дані свідчать про те, що сучасні COVID-вакцини "залишаються ефективними в запобіганні захворювання і смерті інфікованих" варіантом В.1.617.

Окрім цього, Радуцький пов'язав поширення мукромікозу в Індії зі штамом В.1.61. Це небезпечна грибкова інфекція, що яка проникає у легені та вражає інші органи – мозок, слизову оболонку носу та очей. Натомість експерти вважають, що ця інфекція спалахнула в країні на тлі антисанітарії та внаслідок безконтрольного застосування антибіотиків на хворих коронавірусом COVID-19.