Група фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я планує вирушити до китайського Уханю, аби з'ясувати походження короyавірусу. Саме звідси у грудні 2019 року недуга розпочала поширюватись по всьому світу.

Раніше Китай звинувачували у приховуванні інформації

Навколо майбутнього візиту вже виник неабиякий резонанс, адже раніше активно поширювалась інформація про приховування та обман Китаю щодо COVID-19. Про це пише CNA.

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Раніше офіційний Пекін не дозволяв доступ міжнародних експертів до інформації про коронавірус. У ВООЗ запевняють, що Китай таки дав дозвіл на приїзд експертів організації найближчим часом.

До Китаю прибудуть 10 експертів ВООЗ

10 фахівців пробудуть 2 тижні на карантині на території Піднебесної, а потім працюватимуть протягом 5 або 6 тижнів. Найбільше ВООЗ цікавить, як вірус передався від кажанів до людей.

Суть не в тому, щоб знайти винну країну. Це необхідність зрозуміти, як саме все відбувалось, аби уникнути подібного у майбутньому і знизити ризики,

– повідомив фахівець Інституту Роберта Коха Фабіан Ліндертц.

У китайській владі поки не підтвердили інформацію про візит.

Важливо! Раніше у США висловили припущення, що коронавірус поширився в результаті витоку з лабораторії у Китаї. Ця версія прозвучала від заступника радника президента США з питань національної безпеки Метью Поттінджера. У китайському МЗС цю заяву спростували.