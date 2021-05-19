В організації зауважили, що появу нових варіантів коронавірусу прогнозувати складно. Нині ж найінтенсивніше поширюються 4 варіанти вірусу, серед них індійський, південноафриканський і британський штами.
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Ймовірно, що четвертою найпоширенішою мутацією є варіант D614G. Його зафіксували ще на початку 2020 року, після чого він поширився по всьому світу й витіснив початковий уханський штам. Вчені вважають, що ця мутація зробила коронавірус у 8 разів заразнішим.
Чому коронавірус мутує
Джерело: Healthline
- Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.
- Віруси, особливо РНК-віруси, постійно мутують. Тобто від початкового варіанту утворюються окремі мікроорганізми. У кожного нового штаму є свої морфологічні та фізіологічні особливості.
- Іноді різні штами вірусу можуть виявлятися в одному зразку в різний проміжок часу або навіть одночасно. Це нормальне явище, адже в організмі віруси розмножуються, розвиваються та мутують таким чином, аби вижити.
- Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна, адже РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК (герпесом, віспою та вірусом папіломи людини).