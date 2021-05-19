В організації зауважили, що появу нових варіантів коронавірусу прогнозувати складно. Нині ж найінтенсивніше поширюються 4 варіанти вірусу, серед них індійський, південноафриканський і британський штами.

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Ймовірно, що четвертою найпоширенішою мутацією є варіант D614G. Його зафіксували ще на початку 2020 року, після чого він поширився по всьому світу й витіснив початковий уханський штам. Вчені вважають, що ця мутація зробила коронавірус у 8 разів заразнішим.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline