ВООЗ назвала новий епіцентр COVID-19
Представниця Всесвітньої охорони здоров'я заявила, що Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу. Там циркулює більш трансмісивний варіант вірусу.
Джерело:ВООЗ
Епідеміологиня ВООЗ Марія ван Керкхове заявила, що низка штатів Бразилії перебуває у критичному стані. А медичні установи переповнені.
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Вона додала, що багато відділень інтенсивної терапії в лікарнях заповнені більш ніж на 90%.
Насправді зараз в Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо низку штатів у важкому стані,
– розповіла Керкхове.
Коронавірус в Бразилії: що відомо
- Нині Бразилія посідає друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус та померлих пацієнтів.
- Нині на Бразилію припадає чверть усіх щоденних смертей від COVID-19 у світі. Це значно більше, ніж в будь-який інший окремо взятій країні.
- Напередодні в країні зафіксували добовий рекорд смертності. Впродовж одного дня від недуги померли 3 869 людей.
- Від початку пандемії в країні виявили 12,8 мільйона інфікованих. З них 2,8 мільйона пішли з життя.
- Наприкінці 2020 року в Бразилії виявили новий штам коронавірусу – P.1. Дослідження свідчать, що він здатний "обманювати" імунітет, вироблений у пацієнтів, які вже перехворіли. Окрім цього, цей варіант вірусу є смертельнішим.
Але вчені заспокоюють, що наявні нині COVID-вакцини ефективні проти бразильського штаму SARS-CoV-2.
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