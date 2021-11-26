Новий штам коронавірусу, за даними ВООЗ, має велику кількість мутацій. Також один з генів Омікрон-штаму не виявляє ПЛР-тест.

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ВООЗ продовжує вивчати новий штам

У Всесвітній організації здоров'я продовжують вивчати новий штам коронавірусу, однак уже наявні дані викликають занепокоєння. Ризик повторного зараження Омікроном набагато вищий, ніж іншими штамами.

Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння. Число випадків цього варіанту, мабуть, збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки,

– заявили в ВООЗ.

Також те, що деякі гени нового штаму може не виявляти ПЛР-тест ускладнює дослідження. Через Омікрон-штам ВООЗ закликала країни світу до наступних дій:

посилення спостереження та зусиль для дослідження нового штаму;

повідомляти ВООЗ про випадки зараження Омікроном;

проводити польові та лабораторні дослідження там, де є для цього умови.

вжити заходів щодо зниження захворюваності на коронавірус.

Новий штам коронавірусу в світі