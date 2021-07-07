ВООЗ назвала препарат, який знижує ризик смерті від коронавірусу на 13%

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації по догляду за хворими на COVID-19. Організація додала до списку блокатори рецепторів інтерлейкіну-6, які рятують життя важкохворих людей.

Відомо, що пацієнти, які перебувають в критичному стані, страждають через надмірну реакцію імунної системи на вірус. І цю реакцію можуть придушити саме ті препарати, які блокують рецептори інтерлейкіну-6 (тоцилізумаб і сарилумаб).

До теми Оцінили перспективно: ЄС додав до списку перші препарати для лікування COVID-19

У дослідженні були результати проспективного метааналізу живої мережі, ініційованого ВООЗ. Під час аналізу були розглянуті дані про більше ніж 10 000 пацієнтів, включених у 27 клінічних досліджень.

Результати аналізу:

Метааналіз продемонстрував, що рекомендація ВООЗ допомагає знизити рівень смертності на 13% в порівнянні зі стандартним протоколом лікування. Це означає, що на кожну тисячу пацієнтів буде на 15 смертей менше, а на кожну тисячу важкохворих – на 28 смертей менше.

Натомість ймовірність штучної вентиляції легенів також знижується на 28%. Це означає, що таких пацієнтів буде на 23 менше з кожної тисячі.

Тедрос Аданом Гебреїсус “Ці ліки дають надію пацієнтам і сім'ям, які страждають від руйнівного впливу важкого і критичного COVID-19. Але блокатори рецепторів IL-6 залишаються недоступними і недоступними для більшої частини світу”.

Щоб підвищити доступність препаратів, ВООЗ закликає виробників знизити ціни й зробити постачання доступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів. Особливо до тих держав, де спостерігається зростання захворюваності на COVID-19.