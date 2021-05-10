У ВООЗ зазначили, що більшість країн, які все ще не мають вакцини, розташовані в Африці.
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Скільки країн досі не отримали жодної дози вакцини
Загалом на Африку припадає лише 1% вакцин від COVID-19, які вводять у всьому світі.
Наразі приблизно у 10 країн все ще не надійшла жодна доза вакцини від коронавірусу. Останніми в черзі за препаратом від недуги стоять такі 5 країн: Чад, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея і Танзанія.
Чому виникла проблема із вакцинами
- Через затримки та брак вакцин африканські країни ще більше відстають від решти світу в кампаніях з імунізації населення від COVID-19.
- Деякі країни заявили, що у них немає інфраструктури, яка необхідна для того, аби зберігати препарати.