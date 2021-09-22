Тижневе порівняння

Кількість щотижневих випадків коронавірусу у світі почала зменшуватися, але не скрізь. Кількість нових випадків зараження COVID-19 упродовж 13 – 19 вересня склала понад 3,6 мільйона – це майже на 400 тисяч менше, ніж попереднього тижня.

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Де фіксують спад захворюваності

Лідирують за цим показником країни Близького Сходу, де нових випадків стало на 22% менше, і Південно-Східній Азії – на 16%.

Так само зменшилася у світі кількість щоденних смертей від COVID-19 – з 62 до 60 тисяч.

Країни-епіцентри спалаху хвороби

Однак, у деяких країнах кількість нових випадків інфікувань коронавірусом навпаки зростає.

За даними ВООЗ, спалахи фіксують в США, Індії, Великобританії, Туреччині та на Філіппінах.

Важливо! В організації повідомили, що штам коронавірусу Дельта поширений у 185 країнах світу.

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 22 вересня у світі виявили понад 229,1 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 676 тисяч американців. Слідом за США лідирують за кількістю інфікованих коронавірусом Індія – 33 531 498 випадків та Бразилія – 21 247 667 випадків.

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