У ВООЗ назвали країни з найбільшими спалахами коронавірусу
Джерело:Globalnews
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили про загальне зменшення кількості виявлених випадків коронавірусу у світі, однак в окремих країнах спостерігаються спалахи COVID-19.
Тижневе порівняння
Кількість щотижневих випадків коронавірусу у світі почала зменшуватися, але не скрізь. Кількість нових випадків зараження COVID-19 упродовж 13 – 19 вересня склала понад 3,6 мільйона – це майже на 400 тисяч менше, ніж попереднього тижня.
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Де фіксують спад захворюваності
Лідирують за цим показником країни Близького Сходу, де нових випадків стало на 22% менше, і Південно-Східній Азії – на 16%.
Так само зменшилася у світі кількість щоденних смертей від COVID-19 – з 62 до 60 тисяч.
Країни-епіцентри спалаху хвороби
Однак, у деяких країнах кількість нових випадків інфікувань коронавірусом навпаки зростає.
За даними ВООЗ, спалахи фіксують в США, Індії, Великобританії, Туреччині та на Філіппінах.Важливо! В організації повідомили, що штам коронавірусу Дельта поширений у 185 країнах світу.
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 22 вересня у світі виявили понад 229,1 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 676 тисяч американців. Слідом за США лідирують за кількістю інфікованих коронавірусом Індія – 33 531 498 випадків та Бразилія – 21 247 667 випадків.
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