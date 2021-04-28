У ВООЗ назвали причину рекордної захворюваності на COVID в Індії

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала причину нового спалаху захворюваності на коронавірус в Індії.
У ВООЗ заявили, що спалаху сприяли "ідеальний шторм" масових зібрань, низький рівень вакцинації і поширення заразних штамів вірусу.
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Офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич, зазначив, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії не є більш заразний варіант вірусу.
Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню,
– сказав представник.
За його словами, на систему охорони здоров'я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, коли вони в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.
Коронавірус в Індії: статистика
Протягом минулого тижня чотири дні поспіль фіксували понад 300 тисяч заражень COVID-19. Також в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями.
Джерело: Апарат РНБО України
За минулу добу, 27 квітня, в Індії зафіксували 360 806 нових випадків зараження коронавірусом, 3 293 людей померли від ускладнень, 261 тисяча – одужали.
З початку пандемії в Індії:
- На коронавірус захворіло – 17 997 113,
- Померло – 201 187,
- Одужало – 14 817 240.