У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують вакцину виробництва Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють штами коронавірусу – препарат ефективний проти мутованих версій SARS-CoV-2.

Всього одна доза Johnson&Johnson

Голова Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото заявив, що вакцина довела свою ефективність "у країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.

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Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпечність та продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження по віку,

– зазначив Кравіото.

Раніше ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson в екстрених випадках.

Таке рішення ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.

Що відомо про ефективність вакцини Janssen Ефективність вакцини Johnson & Johnson, за останніми даними, становить 80%. Препарат розроблений на традиційному підході до вакцинації – тобто з використанням вірусу застуди для введення білків коронавірусу в організм. Це означає, що її не потрібно зберігати при наднизьких температурах. Попередньо вакцину Janssen схвалили у ЄС та США.

Мутовані версії коронавірусу: у чому проблема

Наразі у світі циркулюють тисячі штамів коронавірусу. Зокрема, в Україні, за даними ЦГЗ, офіційно підтвердили 18 з них.

Більшість мутацій не викликають значного занепокоєння, однак достеменно не відомо, чи будуть вакцини проти класичного SARS-CoV-2 настільки ж ефективними проти його мутованих версій.

Домінантною мутацією COVID-19 є мутація D614G , вона зробила коронавірус у 8 разів заразнішим.

, вона зробила коронавірус у 8 разів заразнішим. "Британський" штам коронавірусу N501Y , за попередніми даними, на 64% смертельніший за інші штами COVID-19.

, за попередніми даними, на 64% смертельніший за інші штами COVID-19. Хвилювання медиків викликає також циркуляція південноафриканського штаму. Хоч він і не є смертельнішим за оригінальний штам, він на 50% заразніший.

Це перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка потребує введення однієї дози, а не двох.