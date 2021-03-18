У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують вакцину виробництва Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють штами коронавірусу – препарат ефективний проти мутованих версій SARS-CoV-2.
Всього одна доза Johnson&Johnson
Голова Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото заявив, що вакцина довела свою ефективність "у країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.
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Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпечність та продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження по віку,
– зазначив Кравіото.
Раніше ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson в екстрених випадках.
Таке рішення ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.
Зверніть увагу!
Це перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка потребує введення однієї дози, а не двох.
Що відомо про ефективність вакцини Janssen Ефективність вакцини Johnson & Johnson, за останніми даними, становить 80%. Препарат розроблений на традиційному підході до вакцинації – тобто з використанням вірусу застуди для введення білків коронавірусу в організм. Це означає, що її не потрібно зберігати при наднизьких температурах. Попередньо вакцину Janssen схвалили у ЄС та США.
Мутовані версії коронавірусу: у чому проблема
- Наразі у світі циркулюють тисячі штамів коронавірусу. Зокрема, в Україні, за даними ЦГЗ, офіційно підтвердили 18 з них.
- Більшість мутацій не викликають значного занепокоєння, однак достеменно не відомо, чи будуть вакцини проти класичного SARS-CoV-2 настільки ж ефективними проти його мутованих версій.
- Домінантною мутацією COVID-19 є мутація D614G, вона зробила коронавірус у 8 разів заразнішим.
- "Британський" штам коронавірусу N501Y, за попередніми даними, на 64% смертельніший за інші штами COVID-19.
- Хвилювання медиків викликає також циркуляція південноафриканського штаму. Хоч він і не є смертельнішим за оригінальний штам, він на 50% заразніший.