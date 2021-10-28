У світі загалом незначне зростання

Зокрема, за даними ВООЗ, впродовж останнього тиждень у всьому світі кількість випадків зараження та смертей від COVID-19 незначно збільшилася – понад 2,9 мільйона нових випадків та понад 49 тисяч нових випадків смерті.

Цікаво Нестача йоду і зайва вага: неочевидні причини, які заважають схуднути

В ЄС активно погіршується ситуація з COVID-19

У європейському регіоні вже четвертий тиждень поспіль спостерігають збільшення кількості нових випадків COVID-19.

Увага! Захворюваність на 18% вище, ніж попереднього тижня.

Зокрема, з 18 по 24 жовтня у світі зафіксували збільшення нових випадків зараження COVID-19 на 4%. При цьому 57% нових випадків зареєстровано у Європі.

Де покращилась епідеміологічна ситуація

Натомість зниження нових щотижневих випадків зареєстрували в Африканському регіоні (21%), а також у регіоні західної частини Тихого океану (17%).

У регіонах Європи та Південно-Східної Азії зареєстровано збільшення кількості нових щотижневих смертей від COVID-19 на 14% та 13% відповідно.

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 28 жовтня у світі виявили понад 245 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина та Індія. Шосту сходинку посіла Україна.