У ВООЗ не можуть назвати необхідну кількість бустерних доз проти Омікрону

Всесвітня організація охорони здоров'я продовжує рекомендувати вакцинацію проти коронавірусу, адже це ефективний захист від важкого перебігу захворювання. Однак, наразі незрозуміло скільки бустерних доз потрібно для ефективного захисту проти штаму Омікрон.

Про це заявила директор ВООЗ у галузі глобальної готовності до епідемій Сільві Бранд на брифінгу у відділенні ООН у Женеві.

Увага В Європі очікують спад хвилі Омікрона: з чого такі висновки

Ми не знаємо, чи Омікрон приводить до тривалого COVID-19. Сподіваємося, що ні, тому що ми бачимо менше небезпечних ускладнень, ніж зараження іншими штамами. Ми сподіваємось, що вірус став більш адаптованим для людини,

– сказала експертка.

Водночас вона визнала, що наукова спільнота наразі не знає, скільки потрібно бустерних доз проти мутованих версій коронавірусу, адже досліджень із цього приводу недостатньо.

Існує теоретична модель, що чим більше щеплень ви робите в організмі, тим більше він виробляє антитіл. Але незрозуміло, чи підвищить вони захисні сили організму,

– сказала Сільві Бранд.

На думку експерта, пандемія є динамічною і ще не закінчилася. Можливі нові хвилі інфекцій, а також поява нових штамів.

У зв’язку з цим ВООЗ розглядає три можливі сценарії розвитку ситуації у світі:

перший варіант передбачає, що вірус, як і раніше, буде висококонтагіозним, але менш небезпечним і його легко перенесуть люди без додаткових захворювань; другий сценарій полягає в тому, що у світі розроблятимуть ефективні вакцини проти Sars-CoV-2 та його штаму, як це сталося зі звичайним грипом; третій сценарій передбачає появу нових варіантів, небезпечних для людей із низьким імунітетом, що повертає світ до рівня 2020 року.

Буде цікаво – у ВООЗ передрікають нову хвилю пандемії