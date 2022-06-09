Про це ВООЗ повідомили у своєму твітері. Установа підкреслила, що дійсно у Маріуполі може виникнути спалах холери. Утім, наразі відповідних випадків не виявляли.

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Засоби для лікування холери та вакцинації вже доставили

Як зауважила офіційна представниця ВООЗ Маргарет Гарріс, війна дійсно може підвищити ризики інфекційних захворювань. Зокрема у Маріуполі відомо про змішування води з каналізаційними стоками. Це сталось внаслідок низки ворожих атак і руйнування водогону.

З урахуванням ризиків холери, ми завчасно доставили та створили необхідні запаси засобів для лікування холери та вакцинації,

– наголосила Маргарет Гарріс.

Інформацію про холеру також спростували у Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич спростував чутку, яка поширюється містянами. Вони почали перейматись через те, що в місті спалахнула холера.

Очільник Миколаївської міської ради зауважив, що ані в області, ані в місті не виявили холери. Натомість лікарі традиційно проводять підготовку до літнього сезону. Це необхідний крок, адже влітку стає більше інфекційних захворювань.

Водночас він попрохав містян відповідальніше ставитись до споживання води. Якщо вона бутильована та з магазину, то її можна пити відразу. Іншу ж слід спочатку прокип'ятити.

Повернімось до ситуації в Маріуполі. Хоч там і не підтвердили спалах холери, ситуація погіршується з кожним днем. Місто, яке досі стоїть у руїнах, тепер перетворилось ще й на звалище.

Посеред вулиць лежать тіла та гори сміття

Радник мера Маріуполя виклав у мережу чергове шокуюче відео. Як зазначив Петро Андрющенко, його зняв один із мешканців міста. Воно показує, яка зараз ситуація в Маріуполі. Місті, яке, зі слів окупантів, уже вдалось привести до ладу.

Просто на узбіччі вулиці лежать гори сміття. Також загарбники облаштували "кладовище" для автівок. Ці транспортні засоби знищені самими ж російськими військовими, які щоденно били по місту. Зауважимо, що містянам заборонили забирати або розбирати свої машини. Не виключено, що це зроблено для того, щоб потім здати їх на метал і вкотре заробити на горі українців.

Варте уваги – Андрющенко зауважив, що окупанти в Маріуполі остаточно відмовились від пошуку загиблих: дивіться відео