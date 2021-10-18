Гендиректор Фонду Кирило Дмитрієв заявив, що всі виробники вакцин на певному етапі затримували поставки. Мовляв, жодному не вдалося цього уникнути.

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Від дій Росії страждають пацієнти за кордоном

Водночас жителька Каракаса, 88-річна Есперіта Гарсія вже пів року не може дочекатися на другу дозу російської вакцини. Перше щеплення від COVID-19 "Супутником V" вона отримала ще у травні 2021 року.

Я жила в тривозі багато місяців. Спочатку мені казали, що вакцина скоро прибуде, потім – що не прибуде або її треба почекати, згодом – не треба чекати. Есперіта Гарсія Мешканка Каракаса

В очікуванні "Супутника V" жінка захворіла на коронавірус. У лікарні медики надали їй допомогу, тож пацієнтці уже краще.

Зверніть увагу! Венесуела ще в грудні 2020 року замовила в Росії 10 мільйонів доз вакцини від COVID-19, але станом на жовтень 2021 року отримала лише 3 мільйони доз. Аналогічна ситуація з поставками "Супутника V" до Мексики, Ірану, Індії та Туреччини.

ВООЗ не зареєструвала російську вакцину

Кремль почав активно просувати свою вакцину у світі з серпня 2020 року. Росія поквапилась однією з перших зареєструвати препарат, розроблений дослідницьким центром імені Миколи Гамалії. Втім у світі не спішать закуповувати російську вакцину.

Ані Всесвітня організація охорони здоров'я, ані Європейське агентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V". Все через те, що російська сторона так і не показала кінцевих даних щодо її ефективності та безпеки.

Не переконала міжнародних експертів і особиста агітація Володимира Путіна за російські вакцини. Він намагався запевнити світ, що препарат створили на основі "технологій, які використовували десятиліттями".

Росіяни їдуть за щепленням у Європу

У безпеку російських вакцин не вірять не лише за кордоном, а й всередині країни. За рік лише 35% громадян Росії зробили собі щеплення від коронавірусу. Водночас популярності набирає вакцинаційний туризм.

Громадяни Росії їдуть до Європи, аби там пройти імунізацію від COVID-19 західними вакцинами. Окрім захисту, це розширює їхні можливості подорожувати, оскільки більшість країн не визнають щеплення незареєстрованим російським "Супутником V".

Ми прийняли вакцину Pfizer. Чому? Тому що хочемо подорожувати світом. Надія Павлова Мешканка Ростова-на-Дону

Подорожувати росіяни не можуть не лише через невизнання російської вакцини в світі. У Росії - один з найвищих показників за добовою кількістю інфікувань коронавірусом. Відтак більшість урядів віднесли цю країну до "червоного" списку, звідки туристів не приймають.

Рівень поширення коронавірусу в Росії зашкалює

Станом на 18 жовтня, добовий приріст заражень в Росії перетнув позначку 35 тисяч. Це втричі більше, ніж під час другої хвилі COVID-19 у 2020 році. Провал з імунізацією населення та боротьбою з пандемією визнали і в Кремлі.

"Цифри дуже погані. Це викликає стурбованість. Головна причина – недостатній рівень вакцинованості", – заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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Не допомагає наростити вакцинацію і обов'язкова вакцинація, яку почали запроваджувати в Росії ще з липня 2021 року. Спершу примусове щеплення повинні були зробити працівники закладів харчування та торгівлі й спортивних центрів. Згодом сертифікати вакцинації почали вимагати у:

відвідувачів барів та ресторанів;

кінотеатрів;

музеїв;

працівників приватних компаній.

Однак запроваджені обмеження лише збільшили попит на фальшиві сертифікати вакцинації серед росіян. Із липня він зріс у 3 рази, ціна на фейкову довідку в інтернеті стартує від 150 доларів. А від провалу кампанії зі "Супутником V" не допомагає навіть кремлівська промокампанія за кордоном.