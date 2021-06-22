Позиція ВООЗ
В організації зазначили, що поки немає достатніх даних про використання вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати рекомендації для дітей, які мають отримати щеплення.
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Фахівці наголосили, що маленькі пацієнти, як правило, переносять коронавірусну інфекцію в легшій формі, ніж дорослі. Організація також нагадала про необхідність своєчасної вакцинації дітей від інших інфекцій рекомендованими препаратами.
Відзначимо, що заява ВООЗ суперечить рішенню Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) включити пацієнтів 12 – 15 років в програму вакцинації компанії Pfizer-BioNTech. 10 травня 2021 року відомство схвалило екстрене застосування препарату для цієї вікової групи.
Вакцинація дітей в різних країнах проти COVID-19
Джерело: Republicworld
- У Німеччині вже проводиться вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech для дітей з 12 років з певними захворюваннями.
- Серед європейських країн, в яких вакциною виробництва Pfizer-BioNTech дітей щеплюють з 12 років: Австрія, Румунія, Італія. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.
- Ізраїль схвалив вакцинацію дітей на початку червня. "Рекордсменом" за вакцинацією дітей став Китай – в цій країні дітей прищеплюють з 3 років препаратом CoronaVac.
- В Україні ще не розпочали вакцинувати дітей.