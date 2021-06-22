ВООЗ не рекомендує вакцинувати дітей проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації з вакцинації населення проти COVID-19 і інших профілактичних заходів під час пандемії. У заяві організації йдеться, що наразі дітям вакцинація протипоказана.

Позиція ВООЗ

В організації зазначили, що поки немає достатніх даних про використання вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати рекомендації для дітей, які мають отримати щеплення.

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Фахівці наголосили, що маленькі пацієнти, як правило, переносять коронавірусну інфекцію в легшій формі, ніж дорослі. Організація також нагадала про необхідність своєчасної вакцинації дітей від інших інфекцій рекомендованими препаратами.

Відзначимо, що заява ВООЗ суперечить рішенню Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) включити пацієнтів 12 – 15 років в програму вакцинації компанії Pfizer-BioNTech. 10 травня 2021 року відомство схвалило екстрене застосування препарату для цієї вікової групи.

Вакцинація дітей в різних країнах проти COVID-19

Джерело: Republicworld