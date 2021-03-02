У ВООЗ не рекомендують протималярійний препарат гідроксихлорохін в якості засобу для профілактики захворювання COVID-19.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я з такою рекомендацією виступили у вівторок, 2 березня.

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Протизапальний засіб гідроксихлорохін не повинен застосовуватися для запобігання зараження людей, у яких немає COVID-19,

– йдеться в заяві міжнародної групи експертів ВООЗ.

Згідно з отриманими свідченнями, гідроксихлорохін "не продемонстрував значного ефекту на рівень смертності та госпіталізації".

Крім того, експерти констатували, що цей препарат "не робить значного ефекту на лабораторно підтверджені випадки зараження і, ймовірно, підвищує ризик згубних наслідків".

Відтак експертна група ВООЗ у висновку заявила, що дані ліки "більше не є пріоритетом для досліджень і що ресурси слід використовувати для оцінки інших, більш перспективних ліків для запобігання COVID-19".



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу