ВООЗ: немає даних, щоб стверджувати, що вакцина зменшує ризик передачі COVID-19

26 січня 2021 , 15:53
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Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що наразі немає доказів, що будь-яка вакцина проти COVID-19 мінімізовує ризики передачі інфекції SARS-CoV-2.

Джерело "France24"

Такі висновки стратегічній консультативної групи експертів ВООЗ з імунізації (SAGE). Саме тому, у ВООЗ не наполягають на обов'язковій вакцинації мандрівників.

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Саме через відсутність доказів того, що вакцинація зменшує ризик передачі інфекції наразі ми не рекомендуємо вакцинацію COVID-19 мандрівникам,
– йдеться в повідомленні.

Разом з тим, люди в групах високого ризику, які планують подорожувати, повинні бути включені до пріоритетних програм вакцинації.

Саме через обмежену кількість вакцин, у ВООЗ також попередньо не рекомендували вводити так званні COVID-паспорти.

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Що відомо про вакцинацію проти COVID-19 в світі

  • 27 грудня 2020 року в країнах Євросоюзу розпочали вакцинацію проти коронавірусу.
    Людей щеплюють препаратом Pfizer і BioNTech.
  • Компанія Pfizer пообіцяла 40 мільйонів доз вакцини для бідних та країн із середнім рівнем доходу. Цього вистачить для вакцинації всього 20 мільйонів людей.
  • Україна, ймовірно, отримає перші дози вакцини в лютому. МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.