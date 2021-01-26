ВООЗ: немає даних, щоб стверджувати, що вакцина зменшує ризик передачі COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що наразі немає доказів, що будь-яка вакцина проти COVID-19 мінімізовує ризики передачі інфекції SARS-CoV-2.

Джерело "France24"

Такі висновки стратегічній консультативної групи експертів ВООЗ з імунізації (SAGE). Саме тому, у ВООЗ не наполягають на обов'язковій вакцинації мандрівників.

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Саме через відсутність доказів того, що вакцинація зменшує ризик передачі інфекції наразі ми не рекомендуємо вакцинацію COVID-19 мандрівникам,

– йдеться в повідомленні.

Разом з тим, люди в групах високого ризику, які планують подорожувати, повинні бути включені до пріоритетних програм вакцинації.

Саме через обмежену кількість вакцин, у ВООЗ також попередньо не рекомендували вводити так званні COVID-паспорти.

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