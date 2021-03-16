Всесвітня організація охорони здоров'я анонсувала вакцини проти коронавірусу нового покоління. Вони будуть використовуватися без уколів, а зберігати такі вакцини можна буде при кімнатній температурі.

Провідна вчена ВООЗ Сумія Свамінатан розповіла, що до кінця року мають завершити клінічні дослідження і пройти нормативну перевірку 6 – 8 нових вакцин від COVID-19.

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Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо і далі збільшувати наші можливості. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу удосконалених вакцин,

– заявила Свамінатан.

Довідка: наразі існує 10 вакцин проти COVID-19, які довели свою ефективність.

Про які нові вакцини йде мова

Наразі тривають дослідження вакцин, які будуть застосовуватися перорально або за допомогою спрею чи пластиру на шкіру. У ВООЗ зазначають, що такі препарати будуть краще підходити певним групам, зокрема вагітним жінкам.

Станом на березень 2020 року йде вивчення на людях більше ніж 80 вакцин-кандидатів, хоча деякі з них знаходяться на ранніх стадіях клінічних досліджень.

При цьому компанії, чиї вакцини вже використовуються в світі, приступили до дослідження оновлених версій препаратів, які повинні стати ефективними проти нових штамів вірусу.