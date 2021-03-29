ВООЗ оголосила 4 сценарії походження коронавірусу
У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили проєкт доповіді щодо походження коронавірусу. SARS-CoV-2, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку.
Джерело:Associated Press
Походження коронавірусу природне
У доповіді представлено 4 можливих сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності.
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- За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
- При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".
- Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.
- Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".
Нагадаємо, що більшість українців вважають коронавірусу SARS-CoV-2 штучноствореним. Серед цих людей більшість вважає, що його розробили з метою зменшення кількості населення.
Що думають українці про походження коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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