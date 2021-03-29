ВООЗ оголосила 4 сценарії походження коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили проєкт доповіді щодо походження коронавірусу. SARS-CoV-2, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Походження коронавірусу природне

У доповіді представлено 4 можливих сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності.

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За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне". Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти. Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".

У летючих мишей виявили найближчого родича, який викликав пандемію коронавірусу. У звіті вказується, що дуже схожі віруси були знайдені у панголінів, однак до цієї інфекції також схильні норки і кішки, так що переносниками могли виступити і вони.

Нагадаємо, що більшість українців вважають коронавірусу SARS-CoV-2 штучноствореним. Серед цих людей більшість вважає, що його розробили з метою зменшення кількості населення.



Що думають українці про походження коронавірусу / Інфографіка 24 каналу