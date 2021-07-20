У ВООЗ оновили рекомендації щодо щеплення вагітних та годуючих матерів

Стратегічна консультативна група ВООЗ з імунізації (SAGE) оновила рекомендації щодо вакцинації від COVID-19 для вагітних, а також годуючих матерів.

Там наголошують, що вакцинація вагітних має більший пріоритет, ніж вважалось раніше. Про це мовиться в оновленій дорожній карті з використання вакцин від COVID-19 в умовах їхнього дефіциту.

Увага Чи колоти другу дозу COVID-вакцини, якщо жінка завагітніла: МОЗ назвало умови

Ризики для вагітних

За даними організації, вагітні мають більший ризик захворіти на тяжку форму коронавірусу. Недуга збільшує ймовірність передчасних пологів. Ба більше, новонароджені часто потребують інтенсивної терапії.

Рекомендації ВООЗ для вагітних

У зв'язку з цим, як наголосили експерти, країни з обмеженим обсягом вакцин повинні вакцинувати майбутніх матерів у другу чергу:

після медперсоналу;

громадян похилого віку;

людей з хронічними хворобами.

Для годуючих матерів

Наразі в Україні наявний лише один такий препарат, яким можна щепити вагітних – Comirnaty від Pfizer-BioNTech.Відповідно до інструкції препарату CoronaVac від Sinovac Biotech – щеплення вагітних та під час періоду вигодовування цими препаратами заборонені.

Також оновили рекомендації і для годуючих матерів. Поки що в організації немає даних, що COVID-19 є для них більшу небезпечним, ніж для інших категорій людей.

Експерти не рекомендують припиняти грудне вигодовування через вакцинацію.