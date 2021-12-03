ВООЗ продовжує збирати дані про Омікрон

Речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр заявив, що країни повинні продовжувати активно тестувати населення та вивчати зразки інфікованих.

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Ми ще не бачили повідомлень про смертельні випадки, пов'язані зі штамом Омікрон,

– заявив Ліндмаєр.

За його словами, наразі ВООЗ збирає дані про новий варіант коронавірусу. Потрібно кілька тижнів для отримання повної картини про Омікрон.

Зокрема, вчені повинні оцінити ефективність наявних вакцин, тестів та методів лікування проти нового варіанту коронавірусу.

Країни повинні бути готовими

Ліндмаєр зазначив, що за попередніми даними, Омікрон має високу заразність.

Однак, у ВООЗ закликали пам'ятати про штам Дельта, який нині залишається домінуючим і на який припадає близько 99% інфікувань у світі.

Коротко про штам Омікрон

Попередньо ВООЗ визнала Омікрон таким, що викликає занепокоєння, і попередила про міжнародний ризик.

Вперше про небезпечну мутацію коронавірусу з ПАР повідомили у кінці листопада британські вчені.

Тривожним є те, що штам майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту.

У Південній Африці значно зросла захворюваність на коронавірус серед молодих людей. Саме з ПАР поширився новий штам. Наразі невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші чинники.

Важливо! У ВООЗ вкотре наголосили: не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами.



Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу