У ВООЗ озвучили кількість медиків, які померли від коронавірусу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), коронавірус забрав життя від 80 до 180 тисяч медичних працівників у всьому світі.

Не усі медики мали можливість вакцинуватись проти COVID-19

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що медичні працівники повинні отримувати вакцини в першу чергу, і розкритикував несправедливий розподіл вакцин.

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За даними відомства, у світі близько 135 мільйонів медичних працівників.

Дані зі 119 країн показують, що в середньому двоє з п'яти медичних працівників у світі повністю вакциновані,

– сказав Гебреїсус.

Очільник ВООЗ додав, що за цим середнім значенням ховаються величезні відмінності між регіонами й економічними групами.

Так, менше ніж один із 10 медичних працівників в Африці пройшли повну вакцинацію, в порівнянні з 8 з 10 – у країнах з високим рівнем доходів.

Нездатність забезпечити бідні країни достатньою кількістю вакцин означає, що пандемія коронавірусу може затягнутися до 2022 року.

Розслідування розподілу вакцин

Тільки 1 з 7 доз, які обіцяли фармацевтичні компанії та багаті країни, дійсно досягали своїх пунктів призначення в бідніших країнах. Такі нові дані опублікував Альянс благодійних організацій The People's Vaccine.

Згідно з ВООЗ, вакцинація від коронавірусу досі не почалась у трьох країнах світу:

Бурунді;

Еритреї (держава у східній Африці);

Північній Кореї.

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 22 жовтня по всьому світу зафіксували понад 242 мільйони хворих на COVID-19 та 4,9 мільйона смертей внаслідок недуги. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.