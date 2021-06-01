Як повідомили представники організації, на цей крок вони пішли після консультацій зі спеціально скликаною групою вчених.

Також на тему: Індійський штам COVID-19 виявлено на щонайменше 53 територіях, – ВООЗ

Чому змінили назви

Нововведення покликане замінити попередню практику маркування штамів – в залежності від країн, в яких ці штами були виявлені. Такий метод, на думку фахівці, "стигматизував і дискримінував".

Як позначатимуть нові штами

  • британський штам позначатимуть як Alpha,
  • південноафриканський – Beta,
  • бразильський» – Gamma,
  • індійський – Delta.

Маркування будуть застосовувати тільки при зверненні до широкого кола читачів чи слухачів. При цьому ВООЗ не закликає відмовлятися від системи наукових найменувань. Зазначимо, що грецький алфавіт містить 24 літери. 