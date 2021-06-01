Як повідомили представники організації, на цей крок вони пішли після консультацій зі спеціально скликаною групою вчених.
Також на тему: Індійський штам COVID-19 виявлено на щонайменше 53 територіях, – ВООЗ
Чому змінили назви
Нововведення покликане замінити попередню практику маркування штамів – в залежності від країн, в яких ці штами були виявлені. Такий метод, на думку фахівці, "стигматизував і дискримінував".
Як позначатимуть нові штами
- британський штам позначатимуть як Alpha,
- південноафриканський – Beta,
- бразильський» – Gamma,
- індійський – Delta.
Маркування будуть застосовувати тільки при зверненні до широкого кола читачів чи слухачів. При цьому ВООЗ не закликає відмовлятися від системи наукових найменувань. Зазначимо, що грецький алфавіт містить 24 літери.