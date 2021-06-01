ВООЗ перейменувала нові штами коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), починаючи з червня, буде позначати варіанти коронавірусу буквами грецького алфавіту.
Як повідомили представники організації, на цей крок вони пішли після консультацій зі спеціально скликаною групою вчених.
Також на тему: Індійський штам COVID-19 виявлено на щонайменше 53 територіях, – ВООЗ
Чому змінили назви
Нововведення покликане замінити попередню практику маркування штамів – в залежності від країн, в яких ці штами були виявлені. Такий метод, на думку фахівці, "стигматизував і дискримінував".
Як позначатимуть нові штами
- британський штам позначатимуть як Alpha,
- південноафриканський – Beta,
- бразильський» – Gamma,
- індійський – Delta.
Маркування будуть застосовувати тільки при зверненні до широкого кола читачів чи слухачів. При цьому ВООЗ не закликає відмовлятися від системи наукових найменувань. Зазначимо, що грецький алфавіт містить 24 літери.У час пандемії важливо дбати про своє здоров’я та гігієну. Користуйтесь дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio, які ефективно знищують віруси й бактерії та при цьому не сушать шкіру.