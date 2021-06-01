ВООЗ перейменувала нові штами коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), починаючи з червня, буде позначати варіанти коронавірусу буквами грецького алфавіту.

Як повідомили представники організації, на цей крок вони пішли після консультацій зі спеціально скликаною групою вчених.

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Чому змінили назви

Нововведення покликане замінити попередню практику маркування штамів – в залежності від країн, в яких ці штами були виявлені. Такий метод, на думку фахівці, "стигматизував і дискримінував".

Як позначатимуть нові штами

британський штам позначатимуть як Alpha,

південноафриканський – Beta,

бразильський» – Gamma,

індійський – Delta.

Маркування будуть застосовувати тільки при зверненні до широкого кола читачів чи слухачів. При цьому ВООЗ не закликає відмовлятися від системи наукових найменувань. Зазначимо, що грецький алфавіт містить 24 літери.