У першому проекті Глобального плану дій з боротьби з алкоголем на 2022-2030 роки, який опублікований на сайті організації, сказано, що особливу увагу в боротьбі з алкоголем необхідно приділяти дітям, вагітним та жінкам у дітородному віці.

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У ВООЗ нагадали, що вживання алкоголю до та під час виношування дитини провокує розвиток внутрішньоутробних захворювань і порушень.

Також це може привести до проблем з поведінкою, навчанням і негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я майбутньої матері.

У ВООЗ наголосили, що найбезпечнішою стратегією для жінок буде повна відмова від міцних напоїв.

Раніше вчені вперше оцінили, як впливає на ймовірність зачаття вживання алкоголю в різні фази менструального циклу.

Дані взяті з Oxford Academic

Найбільш виразний був зв'язок запійного і частого вживання алкоголю під час овуляції: близько чотирнадцятого дня циклу. Однак автори підкреслюють, що часте вживання алкоголю під час будь-якої фази менструального циклу знижує ймовірність зачаття.