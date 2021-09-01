У ВООЗ почали стежити за ще одним штамом коронавірусу: віднесли у відповідну категорію

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) внесли в моніторинговий список організації "колумбійський" штам COVID-19 – Мю.

Що відомо про штам МЮ

Вперше цей варіант коронавірус виявили в Колумбії. Тепер у ВООЗ його класифікували, як такий, що несе ризики для глобальної системи охорони здоров'я.

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Варіант Мю віднесений до категорії штамів інфекції, які викликають інтерес організації. Це означає, що "колумбійський" штам має генетичні зміни, які можуть впливати на характеристики вірусу:

заразність,

стійкість до імунітету,

складність протікання захворювання.

До цієї категорії потрапляють штами, які несуть ризики для глобальної системи охорони здоров'я.

Що відомо про найновіші штами

В Японії підтвердили перший випадок коронавірусу Дельта нового типу, який об'єднує мутації Дельта і Альфа штамів.

У ПАР вірусологи виявили новий штам коронавірусу, який має підвищений ступінь мутації, – C.1.2. Варіант вже вийшов за межі Африки, про його циркуляцію уже повідомили у Швейцарії, Новій Зеландії, Великій Британії та Китаї.

Коронавірус мутує удвічі швидше, ніж вважали раніше

Джерело: Genome Biology and Evolution

Дослідники підрахували та виявили, що частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 принаймні на 49 – 67% вища, ніж можна було вважати.

Якщо підрахунки вчених правильні, то це означає, що коронавірус змінюється майже раз в тиждень.

Це означає, що якщо людина хворіє на COVID-19 довше декількох тижнів, то SARS-CoV-2 може розвиватися всередині неї, що потенційно призводить до появи нових варіантів.

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