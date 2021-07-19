Нинішня ситуація з COVID-19 у світі свідчить про те, що пандемія не закінчилася. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

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За його словами, на планеті можуть виникнути раніше невідомі небезпечні штами коронавірусу.

Тедрос Аданом Гебреїсус “Комітет із надзвичайних ситуацій через COVID-19 висловив стурбованість тим, що пандемію коронавірусу неправильно називають такою, що завершується, тоді як вона ще не закінчилася. Він також попередив про високу ймовірність появи і глобального поширення нових і, можливо, небезпечніших штамів вірусу".

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій. Їхня основна мета – виживання. Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.

Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна і більшість нових варіантів не становлять небезпеки.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу