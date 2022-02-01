У ВООЗ попередили про нову загрозу не лише для людей, а й довкілля

Викинуті шприци, використані набори для тестування, рукавички, маски та старі флакони з вакцинами – кілька десятків тисяч тонн цих медичних відходів з'явилися під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Вони потенційно загрожують здоров'ю людей та довкіллю. Про це мовиться у новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Небачені відходи

Так, у період із березня 2020 року до листопада 2021 року в межах спільної надзвичайної ініціативи ООН закупили приблизно 87 тисяч тонн засобів індивідуального захисту, щоб допомогти країнам у боротьбі з коронавірусом. Очікується, що більшість цих засобів – вже використали і вони стала відходами.

Також за цей час у світі закупили приблизно 140 мільйонів наборів для проведення тестів на COVID-19. Із них вийде:

2,6 тисячі тонн неінфекційних відходів;

732 тисяч літрів хімічних відходів.

Також у всьому світі загалом поставили приблизно 8 мільярдів доз вакцин. Це може призвести до появи 144 тонн додаткових відходів: використаних голок, шприців і контейнерів.

Водночас наразі майже 30% медзакладів не мають обладнання для оброблення стандартних медичних відходів, не кажучи вже про додаткові відходи, пов'язані з COVID-19.

Що робити медикам

Однак, ці небачені цифри не означають, що медичним працівникам не потрібно надавати засоби індивідуального захисту. Якраз навпаки – це абсолютно необхідно.

Однак також треба переконатися, що ці засоби можуть використовувати безпечно, без завдання шкоди довкіллю,

– заявив виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я лікар Майкл Раян.

Автори доповіді рекомендують використовувати екологічно чисті упаковки та способи доставки, безпечні та багаторазові засоби індивідуального захисту, перероблювані або біорозкладні матеріали та вживати інших заходів.

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Звідки взяли усі ці дані

Такі дані оприлюднили відповідно до глобального аналізу ВООЗ ситуації з медичними відходами у контексті коронавірусу. Утім автори зазначили, що це лише приблизна оцінка масштабу проблеми відходів, пов'язаних із пандемією.

У доповіді не врахували засоби, які закупили поза ініціативою ООН, а також відходи, як-от одноразові маски, які застосовують не медики, а пересічні громадяни.