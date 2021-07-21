Нині штам Лямбда зафіксували в 30 країнах світу. Про це розповіла очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

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За її словами, штам Лямбда – відносно молодий. Він циркулює в 30 державах, але в основному в Північній та Південній Америці.

Керкхове додала, що ВООЗ уважно стежить за цим варіантом коронавірусу, а також взаємодіє з державами-членами організації для отримання інформації про його поширення.

Що відомо про штам Лямбда та в чому його особливість: свіжі дані

Джерело: medRxiv.org

Цей варіант SARS-CoV-2 належить до лінії B.1.1.1 b і вперше був виявлений в Перу в серпні 2020 року.

Під час досліджень виявилося, що штам Лямбда містить нову делецію – Δ246-252 та множинні не синонімічні мутації (G75V, T76I, L452Q, F490S, D614G і T859N) в гені, що кодує S-білок, який відповідає за проникнення інфекції в клітину й інфікування господаря.

L452Q і F490S присутні в рецептор-зв'язуючому домені (RBD), відповідальному за з'єднання патогену з мембранним білком ACE2 організму. Раніше вчені з'ясували, що F490S корелює зі зниженою сприйнятливістю захисних антитіл.

Окрім перерахованих вище мутацій, які визначають C.37, у штамі Лямбда знайшли ще 19 мутацій, які є в інших представників цієї лінії.

Поки що не можна стверджувати, що варіант Лямбда більш інфекційний. Так само як і відповісти на питання, чи ефективні проти нього наявні нині вакцини.