Про це повідомив високопоставлений європейський чиновник охорони здоров’я Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.
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На його думку, зростання темпів поширення випадків мавпячої віспи в Європі може бути зумовлене початком літнього сезону. У світі проводитимуть більше фестивалів, вечірок та масових зібрань.
Раніше вірус фіксували у Центральній і Західній Африці. Втім, за останні тижні випадки захворювання були виявлені в європейських країнах.
Випадки заражень мавпячою віспою вже зафіксували у таких країнах:
- Португалія;
- Швеція;
- Німеччина;
- Бельгія;
- Франція;
- Іспанія;
- Італія;
- Сполучені Штати Америки;
- Канада;
- Австралія.
Клюге назвав поширення захворювання у цих країнах "нетиповим".
Майже у всіх пацієнтів немає відповідної історії подорожей до районів, де віспа мавп є ендемічною,
– наголосив він.
Посадовець охорони здоров'я попередив, що дехто тривалий час не розпізнає симптомів.
Що відомо про зараження в Європі
Франція, Бельгія та Німеччина повідомили про перші випадки віспи мавп на території своїх держав. Згодом також офіційна Італія підтвердила, що зараз у там зафіксовані 3 пов'язані випадки захворювання.
Зауважимо, що три підтверджених випадки віспи мавп у Бельгії були пов'язані з масштабним фестивалем в портовому місті Антверпен. Про це повідомили організатори Darklands Festival.
Французька влада заявила, що вірусом заразився 29-річний чоловік, що мешкає біля Парижу. В Іспанії міністерство охорони здоров'я повідомило про 7 підтверджених випадків.
Натомість регіональний чиновник охорони здоров'я повідомив, що влада зафіксувала 21 підтверджений випадок у Мадридському регіоні. Ймовірно, ці цифри ще не були включені в загальнонаціональний підрахунок.
У Португалії зафіксовано 23 підтверджених випадки. Крім того, представники охорони здоров'я Великої Британії повідомили про ще 11 підтверджених випадків в Англії, загальна кількість яких досягла 20.
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Головний медичний радник Агентства охорони здоров'я Великобританії Сьюзан Хопкінс заявила, що "збільшення продовжиться в найближчі дні і буде виявлено більше випадків у широкій спільноті".
Перший випадок у Великобританії був оголошений 7 травня у пацієнта, який напередодні їздив до Нігерії.
Ще 2 випадки були зареєстровані через тиждень у людей, які проживали в одному домогосподарстві. При цьому вони не мали жодного зв'язку з першим випадком.
Що відомо про мавпячу віспу
- Віспа мавп – це інфекція, що передається статевим шляхом.
- Він може передаватися при контакті з пошкодженнями шкіри та крапельками зараженої людини, а також через спільні речі, такі як постільна білизна та рушники.
- Симптоми захворювання включають лихоманку, болі в м'язах, збільшення лімфатичних вузлів, озноб, виснаження та висип, схожий на вітряну віспу на руках і обличчі.
- За даними ВООЗ, віспа мавп зазвичай проходить через 2 – 4 тижні.