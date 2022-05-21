У ВООЗ попереджають про зростання випадків мавпячої віспи в Європі

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили про зростання випадків мавпячої віспи в Європі. При цьому темпи поширення захворювання можуть прискоритись вже у найближчі місяці.

Про це повідомив високопоставлений європейський чиновник охорони здоров’я Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.

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На його думку, зростання темпів поширення випадків мавпячої віспи в Європі може бути зумовлене початком літнього сезону. У світі проводитимуть більше фестивалів, вечірок та масових зібрань.

Раніше вірус фіксували у Центральній і Західній Африці. Втім, за останні тижні випадки захворювання були виявлені в європейських країнах.

Випадки заражень мавпячою віспою вже зафіксували у таких країнах:

Португалія;

Швеція;

Німеччина;

Бельгія;

Франція;

Іспанія;

Італія;

Сполучені Штати Америки;

Канада;

Австралія.

Клюге назвав поширення захворювання у цих країнах "нетиповим".

Майже у всіх пацієнтів немає відповідної історії подорожей до районів, де віспа мавп є ендемічною,

– наголосив він.

Посадовець охорони здоров'я попередив, що дехто тривалий час не розпізнає симптомів.

Що відомо про зараження в Європі

Франція, Бельгія та Німеччина повідомили про перші випадки віспи мавп на території своїх держав. Згодом також офіційна Італія підтвердила, що зараз у там зафіксовані 3 пов'язані випадки захворювання.

Зауважимо, що три підтверджених випадки віспи мавп у Бельгії були пов'язані з масштабним фестивалем в портовому місті Антверпен. Про це повідомили організатори Darklands Festival.

Французька влада заявила, що вірусом заразився 29-річний чоловік, що мешкає біля Парижу. В Іспанії міністерство охорони здоров'я повідомило про 7 підтверджених випадків.

Натомість регіональний чиновник охорони здоров'я повідомив, що влада зафіксувала 21 підтверджений випадок у Мадридському регіоні. Ймовірно, ці цифри ще не були включені в загальнонаціональний підрахунок.

У Португалії зафіксовано 23 підтверджених випадки. Крім того, представники охорони здоров'я Великої Британії повідомили про ще 11 підтверджених випадків в Англії, загальна кількість яких досягла 20.

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Головний медичний радник Агентства охорони здоров'я Великобританії Сьюзан Хопкінс заявила, що "збільшення продовжиться в найближчі дні і буде виявлено більше випадків у широкій спільноті".

Перший випадок у Великобританії був оголошений 7 травня у пацієнта, який напередодні їздив до Нігерії.

Ще 2 випадки були зареєстровані через тиждень у людей, які проживали в одному домогосподарстві. При цьому вони не мали жодного зв'язку з першим випадком.

Що відомо про мавпячу віспу