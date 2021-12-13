Наразі дані ВООЗ свідчать, що новий варіант коронавірусу Омікрон поширюється швидше, ніж Дельта. Але, попри це, він є не таким небезпечним.

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Основні відмінності між Омікрон та Дельта

У ВООЗ вважають, що Омікрон може перевершити Дельту за швидкістю поширення. Окрім цього, попередні дослідження свідчать, що новий штам спроможний знижувати ефективність вже розроблених вакцин проти коронавірусу.

Але при цьому Омікрон не такий небезпечний як Дельта, оскільки переважно викликає легкий перебіг захворювання.

Зверніть увагу: У ВООЗ наголосили, що ці висновки засновані на попередніх даних, які наразі досить обмежені.

Поширення штаму Омікрон у світі

Вперше цю мутацію зафіксували в ПАР на початку листопада. За останніми даними, Омікрон зафіксували в 63 країнах світу.

Що варто знати про штам коронавірусу Омікрон