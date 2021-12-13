Наразі дані ВООЗ свідчать, що новий варіант коронавірусу Омікрон поширюється швидше, ніж Дельта. Але, попри це, він є не таким небезпечним.
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Основні відмінності між Омікрон та Дельта
У ВООЗ вважають, що Омікрон може перевершити Дельту за швидкістю поширення. Окрім цього, попередні дослідження свідчать, що новий штам спроможний знижувати ефективність вже розроблених вакцин проти коронавірусу.
Але при цьому Омікрон не такий небезпечний як Дельта, оскільки переважно викликає легкий перебіг захворювання.
Поширення штаму Омікрон у світі
Вперше цю мутацію зафіксували в ПАР на початку листопада. За останніми даними, Омікрон зафіксували в 63 країнах світу.
Що варто знати про штам коронавірусу Омікрон
- Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.
- Варіант коронавірусу Омікрон у 4,2 раза більше передається на ранній стадії, ніж Дельта.
- Стрибок захворюваності в Південній Африці не спричинив зростання госпіталізацій, що вселяє певний оптимізм щодо того, що новий варіант викликає лише легкий перебіг захворювання.